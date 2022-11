"Il ne faut pas punir Tielemans", "Onana a un double impact" : qui aligner à côté de Witsel contre le Maroc ?

Faut-il aligner Youri Tielemans ou Amadou Onana dimanche face au Maroc lors du deuxième match des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022 ? C’est un des débats qui entoure notre équipe nationale depuis le succès face à Canada (1-0). Quatre de nos envoyés spéciaux à Doha ont donné leur avis.

Manu Jous : "Il ne faut pas punir Tielemans par rapport à ce qu’il a montré ou non en première période contre le Canada. Mais le fait est de constater que l’entrejeu a mieux tourné avec Onana, qui possède des caractéristiques que d’autres n’ont pas, notamment en termes d’impact et de gabarit. Il a de l’audace, il n’a pas froid aux yeux, tout juste devrait-il parfois un peu brider son tempérament pour éviter les fautes et cartons. Je ne pense pas qu’il soit trop jeune pour endosser tant des responsabilités. Même si tout est allé très vite pour lui. C’est vrai qu’en quelques mois, il est passé du banc lillois à la Premier League anglaise. Mais ce qu’il a appris avec Everton, malgré sa jeunesse, devrait lui permettre d’être à la hauteur déjà pour ce type d’évènements. Même si, je le répète, il ne faut pas enterrer trop vite Tielemans dans ce tournoi."

Pierre Deprez : "A supposer qu'Axel Witsel débute, ce que je crois, j’aligne sans hésitation Onana à ses côtés. Puisque contre l’Egypte, Roberto Martinez a essayé Hans Vanaken et ce n’était pas convaincant. Youri a déçu en première période contre le Canada et beaucoup de choses ont changé, même si tout n’était pas parfait, avec la montée d’Onana. Je pense qu’il a un double impact. D’abord physique, c’est évident, dans les duels, les contacts, l’agressivité, la fougue et le pressing sur l’homme. Le plus important je crois, c’est son impact moral sur le reste de l’équipe grâce à son attitude. Sans ouvrir la bouche, il a du leadership en jouant de la sorte. Les autres ne peuvent rester comme des planctons en voyant le jeune homme de 21 ans aller au combat. Il ne me semble pas trop jeune pour avoir autant de responsabilités. Ni dans sa tête, ni dans son corps, il n’a 21 ans. Il a un corps et une maturité d’au moins 25 ans. Il a trois championnats majeurs derrière lui déjà : l’Allemagne, la France et l’Angleterre. Il a toujours eu un rôle de leader dans les équipes. Il était d’ailleurs capitaine de l’équipe U21, un rôle qu’il affectionne."