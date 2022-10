Il ne fallait pas être en retard : De Laet balance une praline succulente dans la lucarne ostendaise après 3 minutes

Giflé par le Standard dimanche après-midi, l'Antwerp avait visiblement à cœur d'effacer cette lourde défaite. Malheureusement pour eux, ce sont les Ostendais, en déplacement sur la pelouse anversoise, qui en ont fait les frais, concédant le 1er but du match après trois petites minutes.

Un but placé sous le sceau du talent... et de la revanche. Son auteur, Ritchie De Laet, n'avait en effet plus été titulaire en Pro League depuis fin août. Propulsé dans le onze de base par Mark Van Bommel après le non-match défensif face au Standard, il a donc immédiatement donné raison à son coach en ouvrant la marque très tôt dans la rencontre.

Un but qui vaut le détour, la frappe sèche, pure et ultra puissante du Belge à l'entrée de la suface n'ayant évidemment laissé aucune chance au pauvre gardien ostendais Dillon Phillips, titulaire pour la toute première fois.