Il ne doit plus arriver seul pour gagner : Remco Evenepoel dispose d'un atout supplémentaire aux Mondiaux

Amateurs de suspense, les longs raids victorieux de Remco Evenepoel vous ont probablement longtemps écœuré. Pénalisé par une pointe de vitesse jugée trop basse, le Belge préférait surprendre ses adversaires de loin. Mais ça, c’était avant. Lors de ses deux dernières victoires, le natif de Schepdaal a triomphé d’un sprint à deux. Une nouvelle corde à un arc qui vise souvent juste sur les courses d’un jour.

Leader de la Belgique avec Wout van Aert et Jasper Philipsen aux Mondiaux de Glasgow, le champion en titre ne devra peut-être pas partir d’aussi loin qu’à Wollongong pour tenter de doubler la mise. Après avoir réglé Alec Segaert aux Nationaux, le coureur de chez Soudal Quick-Step a ajusté Pello Bilbao à San Sebastian. De là à penser que le petit format est devenu maître de la dernière ligne droite, il y a un fameux pas. "Le sprint ne va pas devenir ma spécialité, je ne gagnerai jamais un emballage contre Merlier ou van Aert, tempérait Evenepoel dans les colonnes de Het Nieuwsblad. Mais, ça me donne confiance, je sais que je n’ai plus besoin d’attaquer à 50 kilomètres de l’arrivée, je peux gagner d’une autre manière."

Et cela implique que la Belgique peut également triompher d’une autre façon. Dans des proportions différentes, nos trois leaders peuvent lever les bras en réglant un (petit) groupe. Et dans le pire des cas, les longs périples en solitaire ça ne s’oublie pas.