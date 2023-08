Il n'y aura pas de titres d'Elvis dans le biopic "Priscilla" de Sofia Coppola

Il a été annoncé que le projet, centré sur la vie de l'épouse d'Elvis, n'inclura aucune chanson de la discographie du défunt chanteur, après que ses ayants droit ont rejeté la demande.

Elvis Presley Enterprises est principalement détenu par la société américaine de gestion de marques Authentic Brands Group, qui possède 85 % de la succession. Les 15 % restants sont la propriété des membres survivants de la famille du défunt musicien.

Dans une nouvelle déclaration transmise au Hollywood Reporter, la réalisatrice du film a confirmé qu'elle avait contacté la succession pour demander l'autorisation d'utiliser une sélection de ses chansons dans son projet à venir, mais que son offre avait été rejetée. "Ils n'aiment pas les projets dont ils ne sont pas à l'origine, et ils protègent leur marque", a-t-elle déclaré au média.

Elle a également révélé que les personnes travaillant sur Priscilla n'ont pas laissé le refus mettre un frein au projet, " mais qu'il nous a plutôt poussés à être plus créatifs".

La bande originale de Priscilla comprend désormais une série de chansons classiques, interprétées par Thomas Mars, le mari de Coppola et leader du groupe Phoenix.

Le film, dont la première aura lieu à la Mostra de Venise, est une adaptation des mémoires de Priscilla Presley, Elvis And Me, qu'elle a publiés en 1985 et qui ont connu un grand succès. Dans le rôle principal on retrouve, la veuve d’Elvis alias Cailee Spaeny (une évidence pour la réalisatrice) et pour interpréter la rock star : Jacob Elordi (Euphoria).