Il n’y aura pas de Fan zone pour les supporters du Maroc, ce mercredi à Bruxelles

Contrairement à ce qu’annonçaient divers médias ce lundi matin, il n’y aura pas de "zone de fête" dans le centre de Bruxelles mercredi lors du match France-Maroc. Les autorités communales et la police en ont discuté avant trancher finalement : aucune fan zone ne sera mise en place dans le quartier Lemonnier pour contenir la joie des supporters.

La police sera néanmoins présente aux endroits stratégiques, pour protéger notamment le marché de Noël et animations de Plaisirs d’Hiver. Elle pourra à nouveau compter sur la présence de "gilets verts", des riverains qui forment des chaînes humaines pour éviter les débordements.

Aucune fan zone n’est prévue à Schaerbeek non plus. Quant à la commune de Molenbeek, où six à huit mille personnes s’étaient rassemblées samedi soir, elle devrait bientôt décider d’organiser (ou pas) une "zone de fête" mercredi.