Il n’y aura finalement pas de mini-golf au Bois des Rêves à Ottignies, l’ancienne plaine de jeux sera maintenue

La province du Brabant wallon temporise concernant le réaménagement de la zone de loisirs du Bois des Rêves à Ottignies. Une nouvelle plaine de jeux a été inaugurée au printemps et il était prévu que l’ancienne plaine de jeux soit démolie à l’automne pour laisser place à un mini-golf. Mais vu la levée de bouclier que ce projet a suscitée, le collège provincial a décidé d’y renoncer pour l’instant. Ce mini-golf, dont le coût avoisinait les 400.000 euros, ne répondait manifestement pas aux attentes du public.

"On n’est pas sourd aux critiques et surtout à l’attachement du public à l’ancienne plaine de jeux, explique Tanguy Stuckens, président du collège provincial. On a décidé de faire vivre les deux plaines de jeux côte à côte et de continuer à voir comment ces deux infrastructures répondent aux besoins du public. Ce qui est certain, c’est qu’à un moment, il faudra investir dans la première plaine de jeux qui est vieillissante. Mais comment investir ? On a donc a mis le projet de mini-golf au frigo pour se donner le temps de dialoguer avec nos publics et de voir comment agir au mieux pour l’avenir."