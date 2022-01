"Il n'y a rien de sexuel !" Ophélie Fontana, Fanny Jandrain, Sara De Paduwa et Livia Dushkoff vous présente une belle initiative.

1 enfant belge sur 10 profite des bienfaits de l'allaitement pendant plus de six mois. C'est ce qui ressort des chiffres les plus récents de Kind en Gezin. Les mères qui allaitent dans les lieux publics sont souvent confrontées à de nombreuses contraintes (jugement, insécurité, manque d'espace appropriées,...).

All boobs welcome here !

C'est le message qu'une cinquantaine d'établissements à Bruxelles souhaitent faire passer. Le concept est simple. L'objectif est de mettre fin au tabou l’allaitement et du tirage de lait dans l’espace public. Pour cela, la marque Femtech Elvie et l’initiative locale Wheel of Care, Bruxelles invite donc les établissements horeca à apposer un sticker sur leur vitrine pour signaler aux mères allaitantes qu’elles sont les bienvenues. Grâce à cet autocollant, les jeunes parents peuvent donc facilement repérer les établissements identifiés en tant que " Breast Places ", soit les lieux publics où il est possible de nourrir ou de changer bébé dans un cadre de confiance et de sérénité.

Plus de 50 établissements se sont déjà inscrits comme lieux favorables à l’allaitement.

"Je trouve ça scandaleux que l'allaitement ne soit pas une normalité dans tous les établissements. Quand j'allaitais ma deuxième fille, (alors que je suis une personne très pudique et que je fais attention, j'ai une fois été très mal reçue dans un restaurant alors que je suis la personne la plus pudique. " Fanny Jandrain

Outre l’autocollant apposé à la vitrine, Elvie a également compilé toutes les adresses participantes à travers une carte en ligne. Ainsi, les mamans savent directement, lors d’une sortie, où ils peuvent se rendre pour tirer du lait ou donner le sein à leur enfant en toute tranquillité.