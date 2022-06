"Il n’y a plus de temps pour souffler", un chef de cabine de Brussels Airlines explique les raisons de la grève

Et, explique Luc Martin, quand il y a un retour à la maison, c’est pour une durée bien plus courte qu’avant. "Une fois qu’ils reviennent à la maison, ils ne sont que 15 heures à la maison parce qu’après 15 heures, ils doivent repartir parfois pour des doubles vols, c’est-à-dire quatre vols sur une journée", selon Luc Martin. "Et ça s’enfile sans plus arrêter et il n’y a plus de temps pour souffler un peu", ajoute-t-il.

Et de regretter le passé. "Dans le temps, on avait des temps de repos qui étaient en fonction des prestations qu’on faisait", explique Luc Martin pour qui ces "repos conséquents" sont devenus des "repos très courts".

Les négociations entre les syndicats et la direction n’ont pas permis de dégager les solutions structurelles attendues par le personnel pour améliorer ses conditions de travail. Si le métier de personnel de cabine fait toujours rêver, il y a "beaucoup de collègues qui s’en vont et qui quittent le métier", explique Luc Martin, chef de cabine et délégué CNE.