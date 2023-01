Il n'y a plus de parlementaires en Haïti: "C’est toute l’architecture de l’Etat qui se trouve illégitime"

"Avec les 10 derniers sénateurs dont le mandat arrivé à échéance, on atteint une étape de plus dans la descente en enfer en Haïti, commente Frédéric Thomas, docteur en science politique, chargé d’étude au CETRI (Centre tricontinental) . Depuis 2020, il n’y avait déjà plus de députés, deux tiers des sénateurs n’avaient plus de mandat, et donc on se trouvait déjà avec un parlement très dysfonctionnel. Les élections présidentielles devaient avoir lieu en juillet 2020, elles ont été repoussées à plusieurs reprises."

Pour le chercheur, "on se retrouve avec un état de plus en plus impopulaire un gouvernement non élu discrédité et qui ne tient largement que grâce au soutien international."

Que personne ne soit en mesure aujourd’hui en Haïti de contrôler l’action du gouvernement ou de voter des lois n’émeut pas particulièrement les habitants, oppressés par la menace des gangs, l’extrême pauvreté ou la résurgence du choléra.

"Les citoyens ne sont pas vraiment intéressés à ce problème de représentativité : leur priorité c’est la sécurité," constate Gédéon Jean, directeur du Centre d’analyse et de recherches en droits humains (CARDH).

Au cours de l’année 2022, cette organisation de la société civile a recensé au moins 857 enlèvements crapuleux commis par les bandes armées.

Le désintérêt des habitants pour la chose politique s’est graduellement amplifié au fil des scandales dans lesquels ont été impliqués ministres, députés ou sénateurs, sans que la justice haïtienne ne prenne aucune sanction.

A peine plus de 20% des électeurs ont participé aux derniers scrutins que le pays a organisés, à l’automne 2016. "Le Parlement est devenu un haut lieu de corruption : on y vote pour de l’argent, pour des postes de direction", dénonce le directeur du CARDH.

Comment en est-on arrivé là ? "C’est à cause de l’obstination de ce pouvoir à ne pas remettre en question la situation du pays, et du soutien international dont il bénéficie", analyse Frédéric Thomas. Et surtout, explique-t-il, parce que ce gouvernement refuse d’appuyer la solution mise en avant par l’ensemble de la société civile au sein de l’accord de Montana. Cet accord propose une transition de rupture, explique-t-il : "C’est suite aux manifestations au soulèvement populaire de 2018 2019 en Haïti, qui luttaient contre la corruption et contre l’impunité, qu’il y a eu une convergence de l’ensemble des églises, des syndicats, des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes au sein d’un accord et d’un programme qui propose une transition de rupture, pour ne pas reproduire le système actuel ; mais d’assurer une transition de 2 ans aux termes de laquelle devraient se mettre en place des élections libres et transparentes. Cela permettrait un renouvellement du pouvoir et de réinventer l’Etat haïtien, et vraiment le pouvoir haïtien."

Mais pour le chercheur, à cause du refus du gouvernement de mettre en place cette solution, et de son entêtement à espérer organiser des élections, "on se retrouve un an et demi plus tard et quelques massacres plus tard dans une situation inextricable, sans solution, sans élection et dans une perspective de sortie de crise encore plus incertaine et illusoire."