Il n'y a plus de foyer d'incendie actif dans les Fagnes, la phase provinciale levée

Le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, a décidé jeudi en fin d'après-midi de lever la phase provinciale dans le cadre de l'incendie qui a ravagé 170 hectares de végétation dans les Fagnes, à proximité de la frontière belgo-allemande, indiquent les services du gouverneur dans un communiqué. Cette décision a été prise en concertation avec les services d'intervention.

Alors qu'il n'y a plus de foyer actif et que les services de secours se replient, le Département Nature et Forêts (DNF) restera néanmoins présent durant la nuit et certainement les prochains jours pour maintenir une surveillance vigilante. Le gouverneur a salué "l'excellente collaboration qui a été constatée entre l'ensemble des intervenants belges comme allemands et les différents services qui ont contribué à gérer cette situation de crise pendant 72 heures". L'effet limité de cet incendie découle non seulement "de cet esprit constructif mais également des efforts de préparation et de formation entrepris ces dernières années", peut-on lire dans le communiqué.

Pour éviter de nouveaux départs de feu en cette période estivale, les services du gouverneur rappellent une nouvelle fois qu'il est interdit de faire du feu en forêt mais aussi qu'il est important de respecter les interdictions de circuler dans les Fagnes quand le drapeau est rouge.