Il n'y a plus de distributeur automatique de billets à La Bruyère, commune rurale

La Bruyère, commune rurale donc, de 10 000 habitants, est située en province de Namur. Paul-Henri Burrion la découvre en circulant à vélo. Son plan d’entraînement du jour, c'est de trouver un distributeur de billets. Il a besoin d'argent en espèces pour offrir à son filleul une belle enveloppe à l’occasion de son anniversaire. Combien de kilomètres devra-t-il parcourir pour trouver un distributeur ?

ll n’y en a pas, Monsieur, vous n’en trouverez pas à La Bruyère.

Sur la route, Paulette, une habitante de Rhines, le renseigne. Mauvaise nouvelle: "Il n’y en a pas, Monsieur, vous n’en trouverez pas à La Bruyère. Pour un distributeur automatique, nous devons soit aller à Belgrade ou à Gembloux." Il faut savoir que la distance qui sépare Namur ou Gembloux de La Bruyère, c’est plus ou moins 16 kilomètres aller-retour. Le bon nombre de distributeurs automatiques de billets, c’est ce que promet le réseau Batopin. Les banques veulent rationaliser le réseau Bancontact en Belgique. D’ici 2025, on passerait de 5 000 terminaux à 2 400 ! A La Bruyère, le dernier distributeur vient d’être retiré. Les habitants doivent désormais se rendre à Namur ou Gembloux pour retirer de l'argent. Ce qui n'est forcément pas du tout évident si on ne dispose pas de voiture.