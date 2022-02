De niveau amateur ou professionnel, les artistes se retrouveront le temps d’un long week-end sur les 6 étages des anciens établissements Vanderborght. Deux nouveautés s’ajoutent à cette grande exposition collective et multidisciplinaire à découvrir gratuitement du 11 au 13 février !

Peinture, dessin, collage, photo, art textile, sculpture, installation, projection, sérigraphie, maquette, céramique, mosaïque… Lumière sur une énorme expo qui prend ses quartiers à Bruxelles dès aujourd’hui.

Carte de Visite | ARTopenKUNST

C’est déjà la 9ème édition en 2022 ! Elle rassemble 270 artistes bruxellois sur plus de 6000m² à l’espace Vanderborght. Avec 3 œuvres par artiste, ce sont près de 800 œuvres, toutes disciplines confondues, qui seront exposées. Dès aujourd'hui, ces peintres, sculpteurs, photographes et autres créateurs profiteront de cet événement pour vous distribuer leurs cartes de visite et faire connaître leur talent.

Alors, de quoi s’agit-il ? A quoi s’attendre ? Qui va prendre plaisir à se rendre à cet event ? Julie VanH a posé la question à Xavier Genicot, responsable de la communication culturelle de la Ville de Bruxelles. Voici le #REPLAY de cette interview matinale dans Bruxelles Matin sur Vivacité.