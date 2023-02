Il n'y a pas que la moumoute pour en finir avec l'alopécie

1. Les compléments alimentaires

On conseille de prendre du zinc et des complexes vitamines B, p. ex. la levure de bière.

2. Les traitements classiques

Ce sont des sprays ou des mousses à appliquer sur le haut du cuir chevelu.

Classique 1. le fameux spray ou mousse : minoxidil sur le dessus du crâne.

On peut compléter cela par des comprimés :

Classique 2. Les comprimés finastérides, uniquement pour les hommes.

Classique 2. La spironolactone, anti-androgène, appliquée chez la femme.

3. Les injections: ce sont de nouveaux traitements

Injection 1. Injection de peptides biomimétiques sur le haut du crâne. Ces peptides favorisent la repousse capillaire

Injection 2. Injection de plasma enrichi en plaquettes autologues (PRP). Il s’agit de la fraction liquide du sang enrichie en plaquettes après centrifugation. Cela favorise la régénération des follicules pileux.

Nouveau 3. Injection de cellules souches : on prélève les propres cellule souches du patient et on le réinjecte dans les zones à faible densité capillaire.

Il reste la greffe de cheveux. Il s’agit du seul traitement radical.