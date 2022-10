Il n’y a pas encore assez de coopération entre la Sûreté de l’État et les renseignements militaires selon un rapport du Comité R

Le rapport du Comité R sur le suivi des recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles a été transmis au Parlement. Nous avons pu le consulter. Dans ses conclusions, le rapport dresse un bilan majoritairement positif mais des points d’attention très importants sont soulevés comme la nécessité pour les services de renseignements (civil et militaire) d’intensifier leur collaboration et le partage d’une méthodologie commune.

En 2017, après un an et demi de travail, la Commission d’enquête parlementaire a accouché d’un rapport de mille pages et d’une série de recommandations. Le 19 octobre, les parlementaires débattront avec le Comité R du suivi de ces recommandations. Dans le rapport de suivi du Comité R, on peut lire que la Sûreté de l’État (VSSE) a fait aboutir 36% des recommandations tandis que le renseignement militaire (SGRS) en a réalisé 28%. Quant aux recommandations en cours d’application, il s’agit de 40% à la Sûreté et 60% au SGRS. Des chiffres à prendre avec des pincettes et à un moment T, souligne le Comité R.

Pas de méthodologie commune, pas de contrôle

Contactée, une source politique met toutefois un bémol à ce bilan positif : "Certains points "en cours" sont, en fait, bloqués depuis des années". Un autre observateur estime qu’il y a eu trop peu d’avancements en six ans.

Par ailleurs, un problème reste récurrent : "Il n’y a toujours pas de méthodologie commune sur l’analyse de la menace entre la Sûreté de l’État et le renseignement militaire. Cela a pourtant des implications majeures sur la sécurité et les libertés des citoyens". Dans son rapport, le Comité R enjoint d’ailleurs "les services à développer une vision commune dans les six mois".

Un autre point cardinal est la coordination : "Il faut une meilleure coordination humaine et structurelle pour permettre un meilleur échange d’informations", nous dit-on. Mais pour cela, il faut dépasser les intérêts personnels des différents services de renseignements et de police au profit de l’intérêt collectif. Il faudrait également un véritable pilote avec une vision transversale pour coordonner ces différents services.