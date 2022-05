Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous : et vous, vous y croyez ?

Une situation que beaucoup de personnes ont sûrement déjà expérimentée au cours de leur vie. On se réveille un matin, on pense à quelque chose qui nous agite et sans qu'on le veuille ou le décide, on trouve une réponse dans la journée, par exemple en ouvrant le journal et en tombant sur un mot. Même chose avec les rencontres fortuites. On pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on tombe sur lui par hasard dans la rue le même jour.

"C'est notre inconscient qui expliquera ce moment. Mais pour le vivre, il être dans la loi de l'attraction. Elle ne s'applique que si l'on y est ouvert". En somme, il faut faire confiance à l'Univers. C'est ça la synchronicité. A ne pas confondre avec une coïncidence puisque cette dernière n'a pas de sens particulier.