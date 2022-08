Il n’y a pas d’âge pour faire du skate ? On l’a testé pour vous !

Bye bye le temps où l’on considérait les skateurs, bikers et autres adeptes du roller comme des marginaux. Ce mode de déplacement urbain est aujourd’hui reconnu comme véritable discipline sportive et investit de plus en plus de villes belges. Des structures destinées à la glisse s’installent aux quatre coins du pays, les initiations se multiplient et les skateparks sont désormais synonymes de lieux de rencontre, de sport et de découvertes.

Cette semaine, on s’est d'ailleurs offert une petite séance de glisse, au skatepark de Louvain-la-Neuve. On a testé le skateboard, à travers une initiation (quasi)–réussie.