Tracy Rodrigo, consultante Liga pour l’émission La Tribune depuis le mois de septembre, a dressé ce lundi un petit bilan de la saison des Belges en Espagne. Elle nous a confié ses tops et ses flops de la saison presque écoulée.

Et forcément, le premier nom qui vient à l’esprit en évoquant une saison plus que réussie, c’est Thibaut Courtois. Le joueur du Real Madrid a brillé avec son club : "Il est difficile de sortir un autre top que Thibaut Courtois qui a tout simplement été exceptionnel cette saison, et pas que cette saison. Il n’y a aucun débat cette saison, le meilleur gardien de Liga, c’est Thibaut Courtois. Il a été importantissime dans le titre en Liga. Yannick Carrasco ne fait pas sa meilleure saison, il n’est pas toujours titulaire mais il reste extrêmement important pour l"Atlético de Madrid."

La jeune femme a aussi dévoilé ses flops : "Je n’aime pas citer les joueurs qui ne jouent pas mais je suis obligée de citer Eden Hazard. Cette saison il a une seule passe décisive en Liga, c’est tout, même s’il a peu joué. On peut aussi citer Landry Dimata de l’Espanyol Barcelone qui jouait un peu en début de saison et qui a un peu disparu."