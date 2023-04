Pour le député fédéral Patrick Prévot (PS), la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont bon dos. "Je veux être certain que personne ne se serve de cette crise", affirme-t-il. "Quand on reprend une étude de mars 2023 de la CSC, on se rend compte que les bénéfices d’exploitation étaient de 1,5 milliard pour 2020-2021 dans le secteur de la grande distribution, 1,2 milliard après impôts."

De plus, depuis le début de la guerre il y a un an, les prix de l’énergie ont déjà commencé à baisser. "Alors pourquoi nous ne les adaptons pas, comme on l’a fait au plus fort de la crise en poussant les curseurs très haut ?"