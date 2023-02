Il n’a plus plu en France depuis 31 jours : faut-il s’inquiéter d’une sécheresse chez nous ?

Les premiers signaux prévisionnels indiquent le risque d’un printemps plus sec et plus doux que la moyenne : "Dans les prochaines semaines, il est fort probable qu’il pleuve très très peu en Belgique, alors qu’il va pleuvoir en France. Début mars, les conditions en Belgique risquent d’être fort semblables à celle du nord de la France actuellement."

Si cette situation se prolonge durant le printemps, cela pourrait entraîner des conséquences au niveau climatique et notamment des températures extrêmes en été. "Plus le sol est sec, plus cela amplifie les températures qu’on pourra avoir pendant l’été. La végétation sera également plus vite en situation de stress hydrique car elle va très vite épuiser le peu d’eau qu’il y a dans le sol. Il pourrait également y avoir un risque accru d’incendies, qui arriveront de toute façon avec le réchauffement climatique mais qui pourraient arriver déjà cet été si la tendance se poursuit" explique Xavier Fettweis.

Quant à savoir si la Belgique est suffisamment préparée, le climatologue répond : "On considère toujours en Belgique qu’on a de l’eau à tout moment. Avec le réchauffement climatique, on risque d’avoir des cas de pénurie d’eau en été chez nous et il faudra y faire face."

Rappelons toutefois qu’il encore trop tôt pour présager une éventuelle sécheresse estivale car les prévisions météo à moyen terme ne sont pas toujours fiables. "Elles peuvent changer du jour au lendemain" conclut le professeur de Climatologie à l’ULiège.