Il n’a jamais fait aussi chaud en cette fin de mois d’octobre, plusieurs records de température battus

Ce vendredi, on a aussi battu le record de température maximale à Uccle. A 13 heures, le thermomètre affichait déjà 22,2 °C à la station de référence et ce n’est pas fini, la température va encore grimper. Mais d’ores et déjà on a dépassé les 21,1 °C qui correspondent au précédent record datant du 28 octobre 1913. Et samedi, les températures resteront hors normes avec 23 °C prévu et un record à battre pour un 29 octobre de 22,3 °C en 2005.