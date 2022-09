"Il mondo al rovescio" d’Amandine Beyer et Gli Incogniti : "Vivaldi est un compositeur contemporain, de tous les instants"

Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti n’en sont pas à leur premier disque Vivaldi. C’est que la violoniste française n’est pas, loin s’en faut, de ceux qui soutiennent qu’il aurait composé 500 fois le même concerto. Dans un texte d’introduction d’un joyeux lyrisme, elle explique : " À tout moment, il sait apparaître dans notre quotidien, nous faire sourire par le biais de connexions fortuites et charmantes, surgir dans une sonnerie de téléphone ou une publicité, revenir par la porte d’un théâtre dans une pièce archi-connue ou totalement oubliée, hanter nos rêves où certains chanceux l’aperçoivent de dos… Vivaldi est un compositeur contemporain, de tous les instants, il nous accompagne au fil des siècles, il est là pour nous soutenir, nous faire rêver, pour nous encourager, nous proposer de nouveaux défis ou des essais impromptus […]. "

Pour le démontrer, Beyer et ses musiciens mettent le monde à l’envers, avec ce programme réunissant huit concertos à plusieurs instruments, dont celui qui porte ce titre (Proteo, o sia il mondo al rovescio). Des concertos qui, comme elle l’explique, sont précurseurs de la symphonie, mais sont surtout l’occasion d’audaces compositionnelles inattendues et, finalement, offrent de couleurs très différentes : une dominance de cordes bien sûr, mais aussi les flûtes, les hautbois, les cors, des clarinettes reconstruites spécialement pour l’occasion où même, çà et là, des timbales.

Le résultat est à la fois familier et novateur, dynamique, pétillant et délicieusement diversifié.

CD Harmonia Mundi/Integral