"Il Miracolo" : la Vierge pleure des larmes de sang dans cette série italienne mystique

Il Miracolo a séduit les critiques et le jury du Festival Séries Mania de Lille en 2018. La série a été récompensée du Prix spécial du jury, et le comédien italien Tommaso Ragno a reçu le Prix d'interprétation masculine. Il y incarne Marcello, un prêtre en pleine crise, addict au jeu et au sexe. Le jury était composé du président Chris Brancato (Narcos), de la productrice Maria Feldman (False Flag), du comédien Clovis Cornillac (Chefs), de la comédienne allemande Maria Schrader (Deutschland 83) et du romancier Pierre Lemaitre (Au revoir là-haut).

Au casting de la série, on retrouve également les comédiens Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Lorenza Indovina ... et des guests de luxe comme Monica Bellucci et Jean-Marc Barr.

Il Miracolo est disponible en intégralité et en version multilingue jusqu'au 11 avril 2023 sur Auvio.