Il méritait une plus belle fin : Carmelo Anthony, le scoreur fou, tire sa révérence à 38 ans

Une légende pour certains. Le plus grand de tous les losers pour d’autres. Un formidable attaquant pour les livres d’histoire, en tout cas. A 38 ans, bientôt 39, Carmelo Anthony a décidé de définitivement ranger ses baskets au placard. Il l’a annoncé lui-même, sur les réseaux sociaux, publiant une courte vidéo flash-back des meilleurs moments de sa carrière.

"Je me rappelle encore du moment où je n’avais rien", entame-t-il, alors que derrière lui, des images de ses plus beaux exploits défilent. L’époque où il n’avait rien… ses détracteurs les plus fidèles affirmeront qu’il n’a toujours rien, vingt ans plus tard. Ou pas grand-chose, en tout cas. Parce que son palmarès collectif n’est malheureusement pas à la hauteur de sa légende. En 18 ans, 0 titre. 1 seule finale de conférence, c’était en 2009 avec les Nuggets, son équipe de cœur.

L’équipe de ses débuts. L’équipe au sein de laquelle il s’est révélé. A coup de pénétrations toujours bien senties, de side-steps dévastateurs et de petits shoots à mi-distance quasiment indéfendables. Trop grand pour les ailiers, trop rapide pour les grands, il était une sorte d’ovni offensif, capable de prendre feu d’un peu près partout, à une époque où la NBA n’était pas encore une usine à cartons offensifs.

Il était comme ça, Carmelo. Sûr de ses forces, focalisé sur ce qu’il faisait de mieux : scorer sur la tête de n’importe quel défenseur. Parfois, ça ne marchait pas. Ça ricochait, ça rebondissait sur l’arceau. Et c’était l’autre facette de Melo qui rejaillissait. Le scoreur frustré, qui s’entête, fonce tête baissée et ignore, parfois à outrance, ses propres coéquipiers. Pas forcément parce qu’il ne leur fait pas confiance mais sans doute parce qu’il estime pouvoir faire mieux. L’attaquant, peut-être un peu trop unidimensionnel, qui croque et force son jeu.