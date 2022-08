Il manque environ 150 chauffeurs de bus scolaires à la veille de la rentrée, selon la FBAA

Il y a toujours une pénurie d'environ 150 chauffeurs de bus scolaires à l'aube de la nouvelle rentrée, a confirmé vendredi Patrick Westelinck, directeur général de Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (FBAA), à Belga. Certains ramassages courent le risque de ne pas être assurés.

Pendant les vacances d'été de cette année, la FBAA avait lancé des campagnes de communication pour tenter d'attirer de nouveaux chauffeurs de bus et d'autocars. À l'époque, plus de 300 postes étaient à pourvoir, principalement pour assurer les trajets scolaires. Si les campagnes ont relativement porté leurs fruits, la formation des aspirants dure environ un an, et la FBAA déplore encore une pénurie de chauffeurs de bus scolaires.

"Grâce à ces actions, nous avons enregistré plusieurs centaines de candidats en quelques semaines, mais malheureusement, pour cette année, il nous faudrait encore environ 150 chauffeurs de bus scolaires en Wallonie et à Bruxelles pour couvrir correctement les différents circuits", souligne Patrick Westelinck.