"Il manque chez nous une culture du risque" : les pompiers de la zone Vesdre font le bilan un an après les inondations

Sans parler des canicules et fortes chaleurs annoncées pour le futur, comme le confirme le major : "Demain, ce ne sera pas des inondations. Ce sera des tornades. Ce sera des feux de forêt. Ce sera des chaleurs extrêmes. Et donc, il faut qu’en Belgique, on se donne les moyens d’avoir une gestion de crise de A à Z, à savoir : d’abord l’anticipation, l’explication, au niveau des citoyens, au niveau des autorités, au niveau des disciplines, de savoir comment on peut se préparer avant que la crise ne survienne. C’est un domaine qui est, selon moi, trop souvent oublié".

Et d'ajouter : "Quand on sait qu’on a réquisitionné des camions et des grues qui travaillent dans des mines ou dans des carrières. Imaginez un véhicule avec une roue qui fait entre 1,5 et 2 mètres de diamètre, et qu’on nous dise que c’est trop dangereux pour, eux, d'accéder sans se mettre en danger. C’est des engins qui passent d’habitude partout. En termes de matériel, on est là dans de la réaction. Si jamais, au préalable on avait fait en sorte dans un monde idéal qu’il n’y a pas de gens à sauver à cet endroit-là, on n’aurait pas du avoir de bateau, ni des engins de la génie civile".