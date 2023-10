"Il m’a volé ma chair": le fléau de l’inceste, dans les yeux des victimes

Pour Lily Bruyère, coordinatrice de SOS Inceste, ces avancées sont très importantes. Mais elles restent insuffisantes. "De nombreux soins ne sont toujours pas remboursés. Parfois, une personne va devoir aller chez le psychologue pendant des années. Or, il n’y a que dix séances qui sont remboursées. C’est tout à fait insuffisant. Certaines personnes développent aussi des troubles digestifs ou autres. Il n’y a pas de remboursement non plus".

Il faut un plan national de sensibilisation et de prévention

Par ailleurs, SOS Inceste demande une Commission Parlementaire semblable à celle qui a vu le jour pour les abus sexuels dans l’Eglise. "Il faut pouvoir réfléchir ensemble à un plan national de sensibilisation et de prévention sur la question de l’inceste, et sur des soins adaptés et remboursés" ajoute Lily Bruyère.

Pour Miriam Ben Jattou, le coût indirect de ce qu’elle a subi est énorme. "Pour soigner cette santé mentale, ça me coûte plus de 600 euros par mois. Je ne suis remboursée que 150 euros par an de la mutuelle. […] Je souffre de stress post-traumatique complexe".

La honte a changé de camp

Contactée par nos soins, la mère de Miriam reconnaît les faits qui auraient été commis par son ex-mari, mais pas par elle-même. En attendant, Miriam souhaite poursuivre son combat en justice et continuer à parler. "J’ai envie de dire à toutes les personnes qui se sont crues le droit de s’approprier mon corps qu’elles n’ont pas gagné. La honte a changé de camp".

Pour sensibiliser les enfants à l’horreur de l’inceste, Miriam Ben Jattou a écrit un livre, intitulé Le Secret, sous le pseudo Tayiam. Eddy Kaganek a, quant à lui, participé au documentaire "Derrière la façade… L’inceste".

Ces deux victimes ont accepté de briser le tabou, pour que les choses changent un jour. Pour que la société ouvre les yeux, sur ce qui se passe derrière les portes verrouillées de certaines familles. Plus nombreuses qu’on ne le croit.

Si vous êtes victimes d’inceste, contactez SOS Inceste au 02/646.60.73.