"Il m'a donné une vraie confiance pour la suite" : Juliette Armanet déclare sa "Flamme" au public

C’était une grande première pour Juliette Armanet aux Francofolies de Spa cette année. Bruno Tummers l’a rencontrée pour évoquer son deuxième album Brûler le feu et sa relation avec le public.

Tout avait démarré pour elle en 2017 avec le titre L’amour en solitaire, une ballade plutôt mélancolique. Sorti quatre ans plus tard, son deuxième album Brûler le feu portait bien son nom, puisque Juliette Armanet a mis le feu cette année sur la scène des Francos.

"C’est un disque plus ouvert, plus dansant. Il y a aussi beaucoup de ballades tristes, peut-être même encore plus triste que le premier, mais tout est plus excessif, plus lyrique", explique-t-elle. "Pour moi c’est vraiment un disque de métamorphose, j’ai l’impression de ne pas du tout être la même femme que celle qui a composé mon premier album. Ce disque me ressemble vraiment là où j’en suis aujourd’hui."

C’est un disque chaud dans tous les sens du terme, chaleureux, brûlant, et je trouve que le public est trop sympa d’être aussi réceptif à cette envie de communier.

Un public réceptif qui s’est élargi et a beaucoup fait grossir les salles pour Juliette Armanet depuis ce deuxième album qui se voulait encore plus rassembleur, et qui a complètement allumé la mèche.

"Je sens qu’il y a quelque chose en moi qui s’est ouvert", explique-t-elle. "C’est génial pour moi de voir que ça continue à grandir, le feu continue à prendre, à être de plus en plus chaud, et je peux repartir sereine sur l’écriture d’un troisième album. Le cœur du public a été si ouvert que ça m’a donné une vraie confiance pour la suite."