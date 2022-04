"Il m’a dit que je lui manquais" : Stromae se confie sur son fils de 3 ans

Durant une interview accordée à Mouloud Achour pour le magazine Clique, Stromae a évoqué sa relation très forte avec son fils :

"La dernière chose que j’ai apprécié c’est quand mon fils m’a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m’occuper de lui, mais c’est vrai que là pendant la promo de l’album on s’est un peu moins vus. D’entendre que finalement c’est réciproque cet amour et cette confiance mutuelle".

L’heureux père de famille a ensuite jugé bon de rajouter ces quelques mots pour définir l’amour qu’il porte pour son fils :

"Il n’y a pas vraiment d’explications en fait, ça vient, c’est animal […] Ma femme a eu neuf mois pour s’en rendre compte, moi ce n’était pas dans mon corps donc forcément il faut un petit temps d’acclimatation, s’apprivoiser. Je ne me suis pas dit à ce moment-là 'je l’aime de manière inconditionnelle', c’est vraiment un truc graduel".