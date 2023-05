Il Giro, Amore infinito

"J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays. Italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste." Pour moi, quand j’étais encore un jeune gamin qui ne s’éloignait jamais des limites de son Tournaisis natal, l’Italie c’était ça, ces quelques paroles du tube "Le rital" de Claude Barzotti.

Mais aujourd’hui, l’Italie, pour moi, journaliste sportif à la RTBF depuis plus de vingt ans, ce sont ces deux jolis mots passionnément accrochés "Amore infinito", le slogan du Giro. Après avoir couvert dix-sept fois le Tour de France, je découvre le Tour d’Italie. Une réelle chance, un vrai bonheur. Avec, en plus, dans le viseur, une potentielle victoire finale pour la Belgique qui attend cela depuis le succès de Johan De Muynck il y a quarante-cinq ans. C’était le 28 mai 1978. J’avais… vingt et un jours ! Coïncidence, ou signe du destin peut-être, cette édition 2023 s’achèvera à Rome le… 28 mai !

Ici, vélo rime avec passion. Ici, on idolâtre les coureurs, on sacralise leurs exploits. Ici, la folie fait partie de l’ADN des tifosis. Jeudi, lors de la présentation des équipes sur la Piazza della Rinascita, la Place de la Renaissance, à Pescara, j’ai vu de mes propres yeux ce que j’avais lu dans les livres d’histoire sans jamais vraiment y croire : des fans italiens tentant de frôler du bout des doigts le maillot de champion du monde de Remco Evenepoel ! Un peu comme quand certains pèlerins essaient de toucher la soutane du Pape lorsqu’il est de sortie sur la Place Saint-Pierre, à Pâques ou à la Toussaint. Ou quand des admiratrices de Maneskin en délire lèvent les bras vers la scène lors des concerts du groupe de rock dans l’espoir d’effleurer une main du populaire leader Damiano David.

"Amore infinito", l’amour sans limite. Sans limite pour le cyclisme. Sans limite pour les cyclistes. L’Italie a un charme irrésistible. Ses villages, sa gastronomie, sa musique. C’est un pays atypique et son Tour national est une course atypique, imprévisible, qui cultive d’ailleurs avec ardeur son identité en proposant des parcours piégeux, souvent très montagneux. Les Tre Cime di Lavaredo, le Monte Zoncolan, le Blockhaus, le Stelvio, le Colle delle Finestre, le Mortirolo… ses sommets donnent le vertige. La Vénétie, les Abruzzes, la Sicile, la Toscane, la Ligurie, la Sardaigne, la Lombardie… ses régions donnent le tournis. Et puis, il y a ce climat de mai sur courant alternatif, soleil le lundi, neige le mardi. Dans le sport de haut niveau, la victoire ne tombe jamais du ciel mais, sur le Giro, pour lever les bras… au ciel, il faut pouvoir dompter les caprices de la météo.

Alors, même si la grande époque des Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni, Marco Pantani, Vincenzo Nibali est finie, le Giro reste omniprésent dans le cœur des Transalpins et fait clairement partie du patrimoine italien. Ce n’est pas pour rien que le trophée soulevé par le vainqueur a été baptisé "Trofeo Senza Fine", le Trophée… sans fin. Le Giro d’Italia et ses lauréats sont éternels, c’est certain.

Enfin, il y a cette mythique "maglia rosa" (le mot est féminin en italien) ! Le rose, cette couleur tellement inhabituelle pour un maillot, qui donne à cette épreuve son atmosphère si particulière. On dit que Cléopâtre tapissait le sol de son palais de milliers de pétales de rose. Du tapis rouge au tapis rose, il n’y a qu’un pas allègrement franchi par la Reine d’Egypte et par… les organisateurs de la "Rosa Corsa".