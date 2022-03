Il frappe son adversaire d’un coup de coude violent, son club le licencie dans la foulée

C’est une scène complètement surréaliste qui est intervenue dimanche, en troisième division thaïlandaise. Lors de la rencontre entre North Bangkok University FC et Bangkok FC, Aitsaret Noichaiboon a assené un violent coup de coude à un autre joueur. Victime d’une faute – probablement involontaire – Aitsaret Noichaiboon a très mal réagi en allant à la rencontre de son opposant, Supasan Ruangsuphanimit, qui était en train de s’excuser auprès de l’arbitre.

Ne se doutant pas du geste qu’allait porter son adversaire, Supasan Ruangsuphanimit ne s’est pas protégé et a été frappé en plein visage par le coude d’Aitsaret Noichaiboon. Il a été logiquement exclu pour son geste, devant autres les joueurs, incrédules.

Dans la foulée, Bangkok FC a signifié à son joueur la fin de son contrat via un communiqué posté sur les réseaux sociaux. "Nous n’approuvons pas cette agression et le club a rompu le contrat de Noichaiboon. Le club apporte son soutien à la victime et fera tout son possible pour cela ne se reproduise plus au sein de notre club."

Le coup de coude a profondément ouvert la lèvre de Supasan Ruangsuphanimit, qui a été transporté directement à l’hôpital. 24 points de suture ont été nécessaires pour refermer sa lèvre. Les frais d’hospitalisation ont été pris en charge par le Bangkok FC.