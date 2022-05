Il frappe le cuivre et en fait de l’art : le dernier dinandier est dinantais

La dinanderie est un art ancien qui tire son nom de la ville de Dinant. La ville mosane en était d’ailleurs la capitale durant des siècles.

Mais le travail du cuivre, et ses petites marques caractéristiques, s’est peu à peu perdu au fil du temps et des goûts qui évoluent. Il ne reste aujourd’hui plus qu’un seul dinandier à Dinant, que la RTBF a rencontré.

Les casseroles, cache-pots et pots de cuivre étant passées de mode, Guido Clabots s’est reconverti dans l’ornementation extérieure et a transmis son savoir et son savoir-faire à son fils Xavier : "On ne fait que perpétuer ce que les anciens faisaient"….