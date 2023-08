Ascenseur émotionnel pour Remco Evenepoel ce lundi après-midi. Alors qu’il venait de magistralement remporter la 3e étape en attaquant dans les derniers hectomètres de l'ascension, le Belge a lourdement chuté une fois la ligne franchie.

Pris par son élan, le champion de Belgique n’a pas su freiner à temps et est venu s’empaler sur un groupe de personnes, installé, de façon complètement incompréhensible, juste après la ligne. Evenepoel a heurté, de plein fouet, une dame qui était sur sa trajectoire.

Les images sont plutôt inquiétantes et spectaculaires puisque le Belge finit le visage en sang. Heureusement, pour l’instant, plus de peur que de mal puisqu’on l’a vu débarbouillé quelques minutes plus tard, le visage simplement marqué par quelques égratignures. Reste à voir si, demain, la chute n’aura pas de répercussions cachées…