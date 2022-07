Il filme une avalanche qui fonce droit sur lui au Kirghizistan : "Je suis parti à la dernière seconde"

"J’étais là depuis quelques minutes déjà, alors je savais qu’il y avait un endroit pour m’abriter juste à côté de moi. J’étais au bord d’une falaise, donc je ne pouvais que m’enfuir de l’abri (d’où la raison pour laquelle je ne bouge pas). Oui, je suis parti à la dernière seconde, et oui, je sais qu’il aurait été plus sûr de partir au refuge tout de suite. Je suis très conscient que j’ai pris un gros risque. Je me sentais en contrôle, mais peu importe, quand la neige a commencé à arriver et qu’il faisait sombre / plus difficile à respirer, je la briquais et pensais que je risquais de mourir."

Le reste du groupe, placé plus loin "riait et pleurait", explique le Britannique. "Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé à quel point nous avions été chanceux. Si nous avions marché 5 minutes plus loin sur notre trek, nous serions tous morts. Si vous regardez attentivement dans la vidéo, vous pouvez voir le léger sentier gris serpentant à travers l’herbe. C’était le chemin. Nous l’avons traversé par la suite, marchant parmi d’énormes rochers de glace et des rochers qui avaient été jetés beaucoup plus loin que nous n’aurions pu courir, même si nous avons agi immédiatement."