Il fera un peu moins chaud sous les nuages ce mercredi

Pas de véritable changement pour cet après-midi : le temps restera généralement calme avec toujours ce ciel d’aspect laiteux. Le soleil s’imposera plus franchement par moments. Quelques gouttes seront toujours possibles très localement entre l’Ardenne et le Limbourg. Les maxima seront un peu moins élevés qu’hier, mais toujours supérieurs aux moyennes de saison, avec 21°C prévus à la côte, 23°C sur le plateau des Hautes Fagnes, 28°C à Bruxelles, 29°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et jusqu’à 33°C encore pour Virton. Restez vigilants : pensez à bien vous hydrater, à rester au frais autant que possible et à prendre des nouvelles des membres plus vulnérables de votre entourage.