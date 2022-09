"Il faut utiliser le pouvoir du football pour faire avancer les choses au Qatar" explique le porte-parole de l’Union belge de football

Nous sommes à deux mois de l’ouverture de la coupe du monde. Mais ces derniers jours, si on en parle beaucoup, c’est pour évoquer son boycott. Plusieurs villes ont déjà fait savoir qu’elles annulaient les animations liées à la compétition comme Braine-le-Comte, La Louvière ou encore Arlon. Parmi les griefs soulevés, le refus de prendre en compte le problème climatique ou encore le non-respect des droits de l’homme. QR l’actu fait le point sur cette compétition au cœur de la polémique avec Pierre Cornez, porte-parole de l’Union belge.

Boycott envisageable ?

A entendre le porte-parole de l’Union belge, il faut se remettre dans le contexte de l’époque. "La décision d’attribution de la coupe du monde au Qatar remonte à 2010 et on parlait à ce moment-là, beaucoup moins de la question des droits de l’homme. Par ailleurs, la Belgique n’était pas habituée à prendre part à des grands tournois. En ce qui concerne notre attitude pour ou contre un boycott en 2022, nous avons consulté des spécialistes comme Amnesty international, l’organisation internationale du travail et des syndicats spécialisés en la matière. Ils nous ont dit qu’il était trop tard pour un boycott et qu'il fallait au contraire utiliser le pouvoir du football pour essayer de changer les choses au Qatar. D'ailleurs, si on compare la situation du Qatar par rapport à d’autres pays du Golfe, on constate qu’il y a eu des avancées. Ce n’est certes pas suffisant, et ce n’est pas la panacée mais on peut faire avancer les choses là-bas".

Un boycott à l’heure actuelle n’est donc clairement pas envisageable pour l’Union belge. Pour Pierre Cornez, un boycott aussi tardif aurait plus un effet pervers qu’autre chose.

Mode de désignation en cause ?

Lors de la désignation du Qatar comme organisateur de la coupe du monde, c’est uniquement le comité exécutif de la FIFA qui avait un pouvoir de décision. Depuis lors, la décision revient à l’ensemble des pays. Est-ce que ce système est plus efficace ? Pour le porte-parole, ce système semble en effet plus souhaitable avec un droit de vote pour chacun des pays même si avec près de 200 membres, un éventuel refus belge serait une goutte d’eau. Pierre Cornez assure en tout cas que si ce système avait existé en 2010, l’Union belge aurait consulté et pris une décision en toute connaissance de cause.

Action de protestation ?

Le porte-parole de l’Union belge affirme qu’il y aura bien une action de soutien. Pas de précision, ni aucun détail à ce stade sur ce qui sera mis en place mais Pierre Cornez assure que les diables sont tenus au courant précisément via des séances d’informations. Bref, L’Union belge au travers des diables ne compte pas faire comme si ces polémiques n’existaient pas.