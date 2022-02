Il faut travailler 104 heures en Belgique pour s’offrir un iPhone 13

Selon une étude réalisée par Grover, il faut travailler 104 heures au salaire minimum pour s’offrir un iPhone 13 en Belgique (dont le prix de vente, en version “basique”, est de 809 euros). Notre pays “fait mieux” que la France, l’Espagne et les États-Unis.

À titre de comparaison, il faut 64 heures aux danois pour s’offrir le dernier iPhone d’Apple (toujours sur base du salaire minimum local), 79 heures à nos voisins luxembourgeois et 101 heures aux Pays-Bas.

À l’inverse, le pays où il faut travailler le plus longtemps est le Venezuela. Selon Grover, les habitants doivent travailler 7062 heures, soit un peu plus de trois ans à temps plein, pour mettre la main sur l’iPhone 13. C’est près du double qu’en Inde, où il faut 3667 heures. En Chine, en Thaïlande et au Vietnam, trois pays où sont fabriqués les iPhone, il faut respectivement 680, 760 et 917 heures.

Pour obtenir l’iPhone 12, les Belges doivent travailler 96 heures. Le minimum étant 59 heures, en Norvège. L’ensemble de l’étude, qui reprend les chiffres pour différents appareils comme la Nintendo Switch, la PS5, des AirPods ou encore un Kindle ou un laptop Windows, est à retrouver à cette adresse.