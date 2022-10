"Il faut supprimer le statut cohabitant" : quels arguments derrière cette revendication sociale ?

"Cohabitant", une économie pour la Sécurité sociale

Quand on parle de statut cohabitant, on parle – grosso modo – de la baisse d’une allocation sociale pour ceux qui vivent sous le même toit que d’autres personnes. Ce principe, on le retrouve (parfois sous d’autres termes) pour le chômage, la mutuelle, le revenu d’intégration sociale, la garantie de ressources aux personnes âgées (GRAPA), certaines allocations familiales majorées,…

"Ça vient de l’idée que lorsque l’on vit à plusieurs et que l’on a une certaine proximité, on fait des économies d’échelle", explique Daniel Dumont, professeur en Droit social à l’ULB, spécialiste de la Sécurité sociale. "Ce concept a fait son apparition au milieu des années 70 quand on a créé le minimex, ancêtre du revenu d’intégration. Ensuite il a essaimé dans les autres branches de la sécurité sociale - assurance chômage, incapacité de travail – au début des années 80. C’était une opération d’économie : c’était le choc de la désindustrialisation ; la Belgique était en crise. On décide alors de faire des économies dans les dépenses de la Sécurité sociale. Et on distingue ceux qui sont cohabitants et non cohabitants en réduisant le montant dévolu aux cohabitants. On voit la personne comme membre d’un ménage, qui a un entourage familial et privé, et on considère que ça doit impacter le montant de l’allocation."

Ce qui pose, poursuit-il, question sur le principe (est-il opportun de moduler le montant des allocations selon ces critères) et sur le côté pratique (comment fait-on concrètement pour décider qui bénéficie d’un montant isolé ou pas). Ces deux aspects ressortent des critiques qui se concentrent sur le statut cohabitant.

Au cas par cas

Le fait de partager un toit n’implique pas dans tous les cas une perte d’allocations. C’est plus subtil, voire complexe. Chaque institution a sa propre définition. Si l’on se concentre sur le chômage et le revenu d’intégration sociale, il y a une définition partagée : il s’agit de "vivre sous le même toit" et de "régler principalement en commun les questions ménagères". Cette définition peut elle-même être interprétée de diverses façons : que veut dire "principalement"? Au-delà de situations très claires de ménages correspondant à des couples qui partagent leurs revenus, leurs dépenses et des tâches domestiques, il y a aujourd’hui une diversité dans les façons d’habiter, notamment via la colocation, qui implique une difficulté en termes d’application de la définition.

"C’est toujours au cas par cas. C’est difficile de répondre anticipativement à une personne qui va vivre avec une autre personne ou d’autres personnes, est-ce que oui ou non vous allez être cohabitantes ?", souligne Daniel Dumont.