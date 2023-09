Il faut sauver la banane comestible. Des chercheurs belges en Australie à la recherche de solutions

Bien jaune, de préférence pas trop mûre, et légèrement sucrée, la banane telle qu’on la consomme aujourd’hui menace de disparaître. Elle est, entre autres, attaquée par un champignon tenace. Deux scientifiques belges sont partis en expédition dans la forêt tropicale australienne à la recherche de solutions.

Ils cherchent en fait des bananes sauvages. Et plus précisément, l’ancêtre de notre banane comestible, celle que l’on retrouve dans nos supermarchés, la Cavendish. " En Australie, on ne retrouve que deux sortes de bananes véritablement sauvages, explique Steven Janssens, scientifique au Jardin botanique de Meise. En Papouasie Nouvelle-Guinée, il y en a une petite dizaine, donc cette région est plus riche, mais ce qui nous intéresse particulièrement c’est la banane banksii, l’ancêtre de la banane comestible. Et celle-là, on la retrouve ici, dans le nord de l’Australie.”

A partir de cette banane Banksii, qui n’est pas comestible comme telle (elle est trop petite et présente beaucoup de pépins), on pourrait, un jour, développer une nouvelle sorte de banane comestible, plus résistante.

La Cavendish subit non seulement les conséquences du réchauffement climatique (elle souffre de la sécheresse), mais aussi les assauts d’un champignon, le fusarium TR4. Il se répand dans le sol, où il reste plusieurs décennies, sans qu’on puisse l’en déloger.

Une première version de ce champignon (qui causait la maladie dite "du Panama") avait déjà décimé les bananiers du monde entier dans les années 50 et 60. La variété alors la plus cultivée, baptisée "Gros Michel", avait ainsi cédé sa place à la banane Cavendish, alors plus résistante.

Il semble donc que l’histoire se répète, même si l’on est désormais mieux armés. Il faut à présent trouver une autre espèce, qui, idéalement, résiste à la fois aux champignons, aux virus, et aux conséquences du changement climatique.

"Pour les autres cultures, il est plus facile de développer une nouvelle espèce, affirme Bart Panis, scientifique à l’Alliance internationale de la Biodiversité et au Centre international d’agriculture tropicale. Parce que la plupart des autres plantes sont fertiles, elles ont des graines, on peut les croiser. La banane comestible est, elle, stérile. Il faut donc partir des bananes sauvages originelles (qui, elles, présentent des pépins), pour développer une nouvelle espèce. C’est beaucoup plus difficile."

Les autres cultures sont le résultat de croisements constants réalisés par les humains ces dernières décennies, la banane, elle, est le résultat d’un croisement naturel qui a donné une banane stérile il y a des milliers et des milliers d’années.