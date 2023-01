Il faut sauver l’œuf mayo

Il en voit des vertes et des pas mûres et ses bourreaux sont encore bien trop nombreux: l'oeuf mayo en appelle à toute votre clémence et respect! Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il se voit désormais placé sous la coupe d’une association de protection! Un collectif d’amateurs et de chefs tentant de réhabiliter, avec un soin particulier, ce pilier de comptoir !

Voici la recette du chef Sébastien Mayol, co-président de l’ASOM (Association de Sauvegarde de l'Oeuf Mayo) et propriétaire du bistrot Oh Vin Dieu dans le 8e arrondissement de Paris ! Recette toute en verve et partagée au micro de Bientôt à table - RTBF.be

Ingrédients pour deux personnes

3 œufs de bon calibre

Pour la mayonnaise :

1 jaune d’œuf

1 càs de moutarde de qualité et à l’ancienne

1 filet de vinaigre de Xérès

15 cl d’huile neutre (arachide, tournesol)

Sel, poivre

Une échalote

Un vert d’oignon cébette

Les recettes les plus simples sont parfois les plus difficiles à réaliser.

Plonger délicatement les œufs (à température ambiante) dans une eau bouillante très salée (pour faciliter l’écalage) et vinaigrée pour 8 minutes et 40 secondes ! Précision pour ainsi obtenir l’œuf parfait !!!

Les refroidir immédiatement dans de l’eau glacée.

Mélanger la moutarde, le vinaigre, le jeune d’œuf et une pincée de sel et de poivre. Puis à l’aide d’un fouet à main ou électrique, monter la mayonnaise avec un filet d’huile.

Couper les œufs en deux et dresser 3 demi-œufs dans l’assiette, dont l’un avec le jaune visible. Déposer généreusement la mayonnaise nappante sur les deux œufs bombés. Eplucher et ciseler une échalote, le vert d’oignon et parsemer sur les œufs.

Recette tirée du livre "On va déguster Paris" François-Régis Gaudry et ses amis publié chez Marabout.