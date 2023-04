"Il faut que l’aéronautique belge se remette au militaire": le secteur appelle à une décision politique

La Sonaca et le Groupe Orizio (ex-Sabena Aerospca et Sabca) viennent d’annoncer un partenariat pour renforcer leur collaboration commerciale et opérationnelle dans le secteur de la défense belge. L’idée est de refaire de la Belgique un acteur incontournable du secteur.

"Nous avons des compétences complémentaires", explique Yves Delatte, CEO de la SONACA, " cet accord permet d’offrir une solution unique et belge. Ces dernières années, notre état-major de la Défense devait faire appel à des sociétés internationales, américaines notamment. Désormais, nous pourrons répondre aux demandes."

Le communiqué de presse précise que "cet accord définit les principes d’une collaboration commerciale et opérationnelle entre les deux partenaires en vue de développer leurs métiers respectifs et de commercialiser ensemble de nouveaux produits et services."