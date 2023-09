"Il faut que ça aille vite": à Verviers, le chantier place du Martyr impacte les commerçants

A Verviers, le méga-chantier "Ville conviviale" entamé en 2019 se poursuit. Il s'agit de rénover tout le centre-ville par phases étalées sur cinq ans. En ce moment, c'est la place du Martyr qui est en chantier.

Outre le sablon de la place, l'aménagement d'un grand rond-point a commencé lundi à l'une des extrémités, ce qui n'est pas sans impact sur la mobilité et la fréquentation des commerces.

On a beaucoup moins de clients

L’aménagement du nouveau rond-point entraine la fermeture jusque décembre d’une des entrées ouest de la ville. L’accès au centre est donc réduit. Certains commerçants du piétonnier tout proche ne sont pas contents: "Les gens parfois viennent exprès, juste pour venir au magasin. Ils se garent tout près. Et pour l'instant, on en a beaucoup moins car il y a moins de places de parking" regrette cette commerçante.

Puis, il y la période choisie pour les travaux. "Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment un bon moment pour le magasin, et ça tombe vraiment très mal dans l'année ces travaux" poursuit-elle.

Il faut que ça aille vite

Basile Saroglu, restaurateur, est plus nuancé: "Cette situation, c'est un peu tôt pour la juger, mais forcément, ce n'est jamais gai d'avoir des travaux devant chez soi. Mais ce sont des travaux qui doivent être réalisés. Verviers est en train de se reconstruire, et j'y crois fermement. Maintenant, il faut être derrière ces gens-là et que ça aille vite" confie-t-il.