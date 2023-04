"Il faut qu’on parle" : des citoyens et des présidents de partis discutent du financement des formations politiques

Le panel de citoyen consacrera encore un week-end à étudier la question du financement des partis politiques. Il remettra ses recommandations le 16 mai prochain. Elles seront à la disposition de la Chambre des Représentants et de sa Commission Constitution et Renouveau Institutionnel.

"On va s’emparer des conclusions. On verra surtout après dans quel sens elles vont et sur quoi il est possible d’avancer en consensus", réagit Maxime Prévot aux Engagés. "Il faut qu’il y ait un sursaut plus collectif de l’ensemble des partis politiques pour assainir le mécanisme", ajoute-t-il.

"J’espère qu’il y aura des propositions fortes et qu’on pourra les soutenir", réagit Paul Magnette pour le PS, souhaitant "faire bouger les lignes et amener à de la transparence et à des règles claires". "Je pense que chaque parti devra dire je suis d’accord avec ça ou pas et, s’il n’est pas d’accord, il devra dire pourquoi", ajoute-t-il.

"On attend leurs conclusions", réagit Georges-Louis Bouchez. "Toutes les idées qui nous paraissent pertinentes, on s’engage à les porter et à les mettre en œuvre. Et celles qu’on n’aurait pas retenues, on justifiera publiquement pourquoi on ne les a pas retenues", précise-t-il.

Rendez-vous donc le 16 mai prochain pour prendre connaissance des propositions faites par le panel de citoyens et par la suite, pour voir à quels changements elles mèneront.