"Il faut plus d’artistes en situation de handicap sur scène": découvrez le groupe Rock’N’Broll Orchestra

Des sonorités rock, des chansons en français et beaucoup de pêche, c’est la recette du Rock N Broll Orchestra, le groupe de musique créé au sein du centre Reine Fabiola à Neufvilles. Thierry, Hassan, Guy, Fabien, Didier Camille et Jean-Pierre viennent de se produire devant les copains du centre, ils ont tout donné sur scène. "Je me suis bien amusé", explique Jean-Pierre qui vient de reprendre "Money, Money" en français,"ça fait quelques mois que je suis dans le groupe, on reprend des chansons anglaises qu’on remet en français. J’adore la musique ! J’aime aussi le karaoké, on en fait chaque semaine au centre ! J’aime faire de la musique et aider les autres à en faire."

Le groupe a été monté à l’initiative d’Allan Tombeur, éducateur et guitariste : "Ce sont des heures et des heures de boulot, mais quel plaisir d’y arriver et d’être sur scène !"

Si le travail des salles et acteurs culturels pour rendre les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap a bien avancé ces dernières années, les artistes en situation de handicap sont encore forts absents sur scène selon l’éducateur : "Il en faudrait plus, il faut casser les barrières. Ils apprennent beaucoup aux personnes valides. Il faut que les gens cessent d’avoir peur et viennent nous voir. On ne joue pas toujours juste c’est vrai mais on y met tellement de cœur. Puis c’est important pour la représentation des personnes en situation de handicap, ils sont capables de faire de la musique, ce sont aussi des artistes. "

Le rêve du Rock’N’Broll Orchestra est de se produire sur de petites scènes, pour s’améliorer avant de viser, me confient-ils, Forest National. Mais, ils le savent, le chemin sera long.