Il faut parfois plusieurs mois pour obtenir une aide financière de l’ONEM : "ça rend fou"

Il est parfois difficile de faire valoir ses droits pour demander une aide financière à l’ONEM. Le processus est de 10 jours maximum pour l’ouverture d’un dossier. Mais parfois, les délais entre la demande de dossier et l’octroi d’une aide sont de plusieurs mois. Des mois, où l’on reste dans le flou financier et moral. "Aujourd’hui, je dois faire sous-louer mon appartement parce que je n’ai plus les moyens de le payer", explique Marine (nom d’emprunt), 29 ans. Cela fait 6 ans qu’elle travaille dans le domaine de l’éducation ou du sport. En mars, elle se voit contrainte de demander une allocation de chômage à l’ONEM, avec la FGTB comme intermédiaire.

"Une panique continue depuis 5 mois"

C’est là que commence un parcours du combattant : contrat de bail, C4 ou contrat de travail, elle doit envoyer plusieurs fois des documents… Déjà envoyés. "Systématiquement, des dossiers disparaissent et je dois refaire plusieurs fois les mêmes démarches et envoyer les mêmes documents. Le souci, c’est que je ne sais pas pourquoi ces documents sont retirés de mes dossiers. Peut-être qu’il y a une erreur, mais je n’en sais rien".

Après une cinquantaine d’échanges par mail et voie postale, Marine retourne vivre chez ses parents à Péruwelz. 5 mois après l’introduction de sa demande, elle reste dans l’incertitude. "Chaque fois que je vois un mail passé, chaque fois que je vois un courrier dans ma boîte aux lettres… Il y a une sorte de panique. Une panique continue depuis 5 mois où je suis fatiguée… Ça rend fou, ça rend vraiment fou" indique-t-elle.

Jusqu’à un an d’attente

Maxime (nom d’emprunt), a lui aussi connu cette situation. Il y a 2 ans, l’acteur de théâtre, à l’époque âgé de 29 ans, demande l’ouverture de son droit au chômage. Un an plus tard, il reçoit une réponse défavorable et décide d’introduire une procédure judiciaire au tribunal du travail. "Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur de moins de 36 ans doit prouver 312 jours de travail au cours des 21 mois précédant sa demande", commence Maxime. "Le calcul de l’ONEM démontrait que j’avais 217 journées de travail. En réalité, j’en avais 358". Maxime gagne alors son procès.

Contacté, l’ONEM n’a pas souhaité faire de commentaires spécifiques.