"Il faut obliger les demandeurs d’emploi à suivre des formations", estime le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt

Atteindre 80% de taux d’emploi et combler les 141 métiers en pénurie actuellement, voilà le programme de ces prochaines années du gouvernement. Et pour y parvenir, certaines mesures ont déjà été mises en place.

Depuis 2019, la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale (PS) et le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR) demandent par exemple chaque année à ce que les formations destinées aux chômeurs dans les centres de compétences et centres de formations soient les plus adaptées au marché de l’emploi.

"Mais nous ne pouvons pas travailler que sur les métiers en pénurie. Nous travaillons également sur la présentation des demandeurs d’emploi ainsi que sur un plan langues. 7-12% des offres d’emploi requièrent l’apprentissage de l’anglais ou du néerlandais." Le tout en proposant aux intéressés des modules de plus en plus courts. "Au début, on avait l’impression que les formations organisées repassaient tout ce qui s’apprend à l’école. En conséquence, beaucoup abandonnaient. Donc on essaie d’avoir des formations plus courtes qui proposent des stages en entreprises et des incitants financiers. Nous sommes passés de 1 à 2 € d’heure de formation, on a mis des bonus pour les métiers en pénurie et les métiers de la construction. Ceux qui vont suivre des formations dans le secteur de la construction recevront 2000 euros, 350 € pour ceux qui se formeront dans un métier en pénurie."