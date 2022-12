"Il faut multiplier par trois le nombre annuel de logements rénovés" : la Coalition Climat rencontre le Premier ministre ce lundi

Ce mémorandum des solutions, il faut le rappeler, a été présenté il y a un peu plus d’un an et demi, un mémorandum pour un Green New Deal belge pour faire de la Belgique un leader responsable. C’était après les grandes marches de 2018-2019 qui réclamaient plus d’ambition pour le climat, contextualise Nicolas Van Nuffel, le président de cette Coalition climat. On a obtenu que l’Union européenne revoie ses ambitions et, pour la première fois depuis très longtemps, que la Belgique soutienne cette révision des ambitions.

C’est très bien, mais il faut maintenant évidemment accélérer, il faut que ça devienne concret. Quand on a entendu notre Premier ministre à Charm el-Cheikh dire " Cherchons ensemble des solutions ", on lui a répondu : " rencontrons-nous, on a plein de solutions à proposer.