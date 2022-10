"Il faut éviter de tomber dans une forme d’hypocrisie et d’indignation à deux vitesses", estime Michel de Maegd au sujet de la coupe du monde

"La critique écologique est l’aberration la plus absolue"

"On peut faire des milliards de critiques, mais je trouve que la critique écologique est l’aberration la plus absolue", réagit Sébastien Boussois, chercheur en science politique à l’ULB et spécialiste du Moyen Orient.

"On ne peut pas rendre responsable les trois millions de personnes qui vivent au Qatar du réchauffement climatique, des 40°… Il n’y aura déjà que 20° à cette période, on ne mettra donc probablement pas cette fameuse climatisation qui n’en est pas une. C’est un système de refroidissement de l’air au niveau de la pelouse et c’est recyclé. De plus tous les pays arabes qui ont 40-45° mettent la climatisation. Et ce sera un jour le cas en Belgique aussi."

Il ajoute : "Et même l’émission de CO2 liée à l’extraction de gaz sera récupérée dans des ballons donc tout est recyclé. Je trouve ça incroyable que lors de la prochaine coupe du monde, les joueurs devront parcourir des milliers de kilomètres d’un stade à un autre. Ici, il n’y en aura que quelques dizaines et les Qataris ont installé un métro."