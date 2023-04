"Il faut développer la culture du contrôle des dépenses publiques" estime Aurélie Tibbaut, politologue à l’ULB

Faut-il revoir le salaire des élus ou encore diminuer les avantages liés à leurs fonctions ? Sur le plateau de QR l’actu, Aurélie Tibbaut s’est montrée nuancée. " Quand on analyse les salaires de nos élus, il est intéressant de se pencher sur une étude qui analyse les rémunérations au regard du produit intérieur brut par habitant. On constate alors que la Belgique est dans la moyenne des pays européens". Si la déconnexion du monde politique par rapport à la population est souvent reprochée à nos élus, pour Aurélie Tibbaut, il ne faut pas tomber dans le simplisme : "Certaines raisons justifient des salaires plus élevés que la moyenne de la population comme les responsabilités assumées par les élus. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le problème de la corruption. Les pays où les salaires des élus sont proches de la moyenne de la population sont aussi des pays qui souffrent plus de déficit démocratique".

Par contre, sur la question du nombre trop important d’élus, Aurélie Tibbaut précise qu’il y a davantage un consensus sur la question. Le nombre de ministre et d’élus est important chez nous et il y aurait moyen de faire évoluer ce point.

Enfin sur les forfaits de frais accordés aux élus, la politologue plaide pour plus de transparence : "Sur les frais de certaines dépenses des élus, il y a clairement un défaut de transparence et de contrôle. De manière générale, il faudrait développer la culture du contrôle de toutes les dépenses publiques à la fois des élus mais aussi de l’ensemble des administrations".