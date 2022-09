Il faut "défiscaliser les cotisations patronales" pour aider les entreprises, estime le MR

Une situation rendue d’autant plus difficile par l’indexation de 10% des salaires au 1er janvier 2023.

Pour cette raison, les différents acteurs syndicaux et du gouvernement tentent de s’organiser et de présenter des mesures concrètes. "Quand on parle d’une augmentation des salaires de l’ordre de 8 ou 10% au 1er janvier, ce sont des travailleurs qui durant toute l’année 2022 n’ont pas connu d’adaptation de leur salaire par rapport au coût de la vie", rappelle Thierry Bodson, président de la FGTB.

Faut-il alors diminuer l’indexation automatique des salaires pour aider les entreprises ? "En Belgique particulièrement, l’inflation est élevée parce qu’on n’a moins bien pu encadrer les prix de l’énergie qu’ailleurs. Donc si on touche à l’indexation automatique, les travailleurs belges seront les dindons de la farce puisqu’ils paieront plus cher l’énergie et leurs courses sans avoir d’indexation." Mauvaise idée, donc. A la place, la FGTB et les autres organisations syndicales ont tenté de proposer des mesures ciblées pour aider les entreprises : "Nous avons fait des propositions pour trouver des solutions ciblées pour alléger la trésorerie de toutes les entreprises, dont les PME, qui rencontreront des problèmes au départ de paiement différé et de cotisation ONSS pour les prochains trimestres. Et finalement, le groupe des 10 est reparti sur d’autres propositions comme retravailler l’enveloppe bien-être, allocations sociales et pensions. Le comble alors que nous venions avec des propositions pour aider les entreprises."