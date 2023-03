"Il faut au moins une taxe de relance sur les millionnaires", affirme le président de la FGTB

"Je pense qu’il faudrait une taxe sur les millionnaires qui existe de façon pérenne. Et si ce n’est pas possible, il faudrait au moins une taxe de relance sur les millionnaires de façon à capter les 10 milliards nécessaires à la relance économique et aux investissements pour le climat", enchérit Thierry Bodson.

"Quand on augmente les impôts, on gagne moins"

Pour Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR à la Chambre, ce n’est pas taxer plus les hauts, bas et moyens salaires, mais remotiver à travailler. "Nous sommes à un niveau de taxation dans notre pays où quand on augmente les impôts, on gagne moins. L’an dernier, nous avons augmenté les accises en prévoyant un gain de 120 millions d’euros. Résultat, nous en avons perdu 148 millions", dit-il. "Donc, au lieu de toujours penser à taxer, il faut changer le modèle en matière de taux d’emploi, augmenter les revenus sur le travail, diminuer certaines dépenses puis rediscuter de la fiscalité."